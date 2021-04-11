Зеленский и Эрдоган договорились ускорить соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией

Власти Украины и Турции договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов соответствующими учреждениями для поиска взаимного компромисса, который откроет путь к подписанию Соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его визита в Турецкую Республику.

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По словам главы государства, значительное внимание во время переговоров было уделено торгово-экономическим отношениям двух стран.

"Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время, мы понимаем, что это ответственный шаг, и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон", — сказал Зеленский.

Он отметил, что стороны договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов соответствующими учреждениями для поиска взаимного компромисса, который откроет путь к подписанию этого важного документа.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом контексте отметил: "То, что объем торговых отношений между двумя странами не снизился, несмотря на пандемию, указывает, что наши экономики дополняют друг друга".

Турецкий лидер выразил надежду на как можно более скорое подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой, что позволит достичь общей цели и увеличения объема торговли до $10 млрд.

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Кроме того, Зеленский рассказал участникам заседания Стратегического совета о перспективных направлениях для турецких инвестиций в Украине. Прежде всего, речь шла о возможностях, которые предоставляет "большая приватизация, в том числе в части морских портов".

Президент напомнил, что украинское правительство недавно утвердило перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, среди которых — масштабные проекты в области инфраструктуры, транспорта, строительства аэропортов и дорог.

Также, по словам Зеленского, обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере.

Локомотивом стратегического партнерства двух стран глава государства назвал сотрудничество в сфере оборонной промышленности, которое, по его мнению, имеет значительные перспективы.

Поднимался и вопрос сотрудничества в области самолетостроения — реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом и технологиями.

Ранее сообщалось, что Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар.