Пациенты с симптомами Covid-19, гриппа или ОРВИ могут открыть е-больничный дистанционно – Ляшко

Пациенты, которые имеют симптомы гриппа, ОРВИ или Covid-19, могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезнью, могут открыть электронный больничный без визита к врачу", – рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, это предусмотрено в приказе Минздрава №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях", который уже зарегистрировало Министерство юстиции.

Министр отметил, что при наличии симптомов указанных заболеваний пациент может позвонить по телефону своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

После такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, который является основанием для открытия е-больничного.

"Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения", — сказал Ляшко.

Напомним, в июне 2021 года Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили в Украине электронные больничные.

3 февраля прошлого года принят проект постановления о введении в Украине электронного реестра листков нетрудоспособности (электронных больничных).

В Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года, но тогда это не удалось. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы, в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.