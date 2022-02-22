В Украине за сутки зафиксировали более 24 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 22 февраля, в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 455, медработников — 665). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 553 человек, выздоровели от этой болезни 33 238 человек, зарегистрировано 287 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели – 4 758 773 человек, выздоровели от этого заболевания 3 985 601 пациентов и 104 932 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 56 726 человек. Первую дозу получили 15 443 человек, вторую — 26 027 пациент. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 350 украинцев, бустерную — 14 906.

С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили одну дозу 15 695 804 человек, две дозы — 15 148 026 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 26 860 украинцев, бустерную — 683 414. В общей сложности проведено 31 554 104 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 20 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 13 562 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 17 448 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.