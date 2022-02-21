В Украине за сутки выявили 13,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 21 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 1 254, медработников — 151). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 886 человек, выздоровели от этой болезни 13 904 человека, зарегистрировано 127 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели – 4 734 333 человека, выздоровели от этого заболевания 3 952 363 пациента и 104 645 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 17 172 человека. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую — 7 965 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 78 украинцев, бустерную — 4 360.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили одну дозу 15 680 361 человек, две дозы — 15 121 999 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 26 510 украинцев, бустерную — 668 508. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 20 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 31 125 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.