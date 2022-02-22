В Україні за добу зафіксували понад 24 тисячі хворих на коронавірус

За останню добу станом на ранок 22 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей — 2 455, медпрацівників — 665). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Минулої доби госпіталізовано з коронавірусом 1 553 особи, одужали від цієї хвороби 33 238 осіб, зареєстровано 287 летальних випадків.

За весь час пандемії Covid -19 в Україні захворіли – 4 758 773 особи, одужав від цього захворювання 3 985 601 пацієнт та 104 932 українці померли.

Протягом останньої доби проти коронавірусної інфекції було вакциновано 56 726 осіб. Першу дозу отримали 15 443 особи, другу - 26027 пацієнтів. За останню добу додаткову дозу вакцини одержали 350 українців, бустерну – 14 906.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15695806 осіб, з них отримали одну дозу 15695804 особи, дві дози - 15148026 осіб.

Додаткову дозу вакцини отримали 26 860 українців, бустерну – 683 414. Загалом проведено 31 554 104 щеплення.

Нагадаємо, станом на ранок 21 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 13 562 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. За день до цього в Україні виявили 17 448 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.