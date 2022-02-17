Covid-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у 33 тысяч человек

За последние сутки, по состоянию на утро 17 февраля, в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 2 837, медработников — 961).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 284 человека, выздоровел от этой болезни 27 441 человек, зарегистрировано 259 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 637 260 человек, выздоровели от этого заболевания 3 866 755 пациентов и 103 824 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 66 082 человека. Одну дозу получили 18 504 человека, полностью иммунизированы 28 948 пациентов.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 606 украинцев, бустерную — 18 024. С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили одну дозу 15 631 687 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы 15 043 831 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 25 353 украинца, бустерную — 617 082. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.

Отметим, что в мире уже начинает ослабляться вспышка коронавируса, вызванная новым штаммом "Омикрон". В частности, в США снижается суточное количество новых случаев Covid-19.

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что США выходят из "фазы полномасштабной пандемии Covid-19".

Напомним, впервые вариант "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР.