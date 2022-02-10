Олимпиада в Пекине: коронавирус не дал выступить сборной Украины по фристайлу — в этом виде были шансы на медаль

Сборная Украины пропустит командный турнир по фристайлу из-за того, что перед стартом у троих спортсменов выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Украина вошла в число восьми сборных, которые завоевали право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике. Но в старт-лист команда не попала. По информации журналистов, сборная Украины представлена ​​не будет из-за положительных тестов на коронавирус у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад. На старт не выйдет также сборная Казахстана.

Тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев подтвердил, что она пропустит командный турнир.

У наших спортсменов были хорошие шансы на одну из медалей: в сезоне 2021/22 годов украинские лыжные акробаты участвовали в двух этапах Кубка мира и оба раза завоевали бронзовые награды.

Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов – олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Александра Окипнюка, Дмитрия Котовского, Анастасии Новосад, Ольги Полюк. Впереди еще индивидуальные соревнования.

Олимпиада в Пекине стартовала грандиозным шоу на церемонии открытия. Но уже первые дни принесли скандал в фигурном катании, где организаторы отложили церемонию награждения — СМИ сообщают, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружили запрещенное вещество.