На Олимпиаде отложили награждение фигуристов: СМИ сообщают о подозрительном допинг-тесте россиянки Валиевой

7 февраля российские фигуристы, которые выступают на Олимпийских играх как команда ОКР, завоевали золотую медаль в командном турнире, но церемонию награждения перенесли. Как сообщает Inside the Games, это произошло из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

По информации издания, этим делом занимаются несколько групп юристов.

Ситуация осложняется тем, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса Валиева является "защищенным лицом". То есть как "спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил: не достигла шестнадцатилетнего возраста" она не может быть официально идентифицирована, если виновна в нарушении.

По данным российского издания "Спорт-Экспресс", Валиева сдала положительный тест на кардиологический препарат триметазидин.

"Возникли определенные юридические ситуации, но комментировать это неуместно", — ответил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на вопрос о ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает "Чемпионат".

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля грандиозным шоу. Они пройдут по 20 февраля 2022 года. Всего в Олимпиаде участвуют 95 стран.

Украину на играх представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы. Президент Владимир Зеленский обратился к украинским спортсменам и отметило, что миллионы украинцев ожидают их ярких выступлений и побед