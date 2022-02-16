Акции Moderna и Pfizer падают в связи с ослаблением вспышки "Омикрона"

Акции основных производителей вакцин против Covid-19 начали дешеветь на фоне ослабления новой вспышки коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон". В большей степени на акции компаний Moderna и Pfizer давит снижение заболеваемости в США.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В частности, неделя на фондовом рынке США началась с падения цен на ценные бумаги Moderna на 11%, что стало максимальных снижением по итогам торгов 14 февраля.

Акции Pfizer упали почти на 2%, а его партнера BioNTech — более чем на 9%, Novavax — более чем на 11%, а Johnson & Johnson — более чем на 1%.

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что США выходят из "фазы полномасштабной пандемии Covid-19".

При этом ранее "Омикрон" усложнял работу американских компаний, которые планировали выйти на IPO, а те, кому это удалось, отлаживали или отменяли мероприятия по этому поводу.

Частная инвестиционная компания TPG изначально надеялась отпраздновать свой выход на IPO офлайн. Но когда в США резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, эти планы изменились.

Впервые вариант "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР.

Из-за этого варианта отменяют авиарейсы и спектакли в театрах. Кроме того, страны ужесточают правила въезда из-за нового варианта коронавируса. В частности, правительство Чехии изменило условия въезда в страну, это касается и украинцев.