В Украине зафиксировали почти 17 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 14 февраля, в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 1 447, медработников — 252).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 270 человек, выздоровели от этой болезни 9 338 человек, зарегистрировано 142 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 542 693 человека, выздоровели от этого заболевания 3 788 395 пациентов и 102 950 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 18 938 человек. Одну дозу получили 5 658 человек, полностью иммунизирован 8 981 пациент.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 95 украинцев, бустерную — 4 204. С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человек, из них получили одну дозу 15 577 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 958 214 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 23 748 украинцев, бустерную — 567 242. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.

Напомним, в Украине теперь пациенты, которые имеют симптомы гриппа, ОРВИ или Covid-19, могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это предусмотрено в приказе Минздрава №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях", который уже зарегистрировало Министерство юстиции.

Электронные больничные в Украине запустили в июне 2021 года. Как пояснили в Минздраве, процесс получения больничного для украинцев значительно упростился: пациент приходит к врачу на осмотр, врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его электронной подписью, после чего клиент получит об этом уведомление от E-health.