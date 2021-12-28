Коронавирус в Украине: число заболевших на выходных осталось около 2 тысяч в сутки

За 27 декабря в Украине зафиксировано 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 137 детей и 19 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 944 человека, выздоровели от этой болезни 4 789 человек, зарегистрировано 134 летальных случая.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 46 024 человека. Одну дозу получили 12 498 человек, полностью иммунизированы 33 231 пациент.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 597 тысяч 46 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 306 тысячи 465 пациентов и 92 тысячи 641 гражданин умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 605 тысяч 35 человек, из них получили одну дозу 14 млн 605 тысяч 33 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 447 тысяч 292 человека. В общей сложности проведено 28 млн 55 тысяч 523 прививки.

Напомним, за сутки 26 декабря в Украине зафиксировали 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 138 детей и 12 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 2 810 новых случаев заболевания.

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