COVID-19: в Украине за сутки выявили 13 068 новых случаев

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 790, медработников — 145). 473 человека умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 3 532 человека;

◾️ летальных случаев — 473;

◾️ выздоровело — 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 088 501 человек;

◾️ выздоровело — 2 520 956 человек;

◾️ летальных случаев — 72 557;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 14 876 584.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Напомним, с 8 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории Волынской области.

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, а с 1 ноября и Киев. Таким образом, в Украине уже 17 регионов с таким карантинным статусом.

При этом в "желтой" зоне по-прежнему остаются Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Черновицкая, Винницкая, Черкасская, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".