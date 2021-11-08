Общество 20 минут назад

COVID-19: в Украине за сутки выявили 13 068 новых случаев

За минувшие сутки госпитализировано 3 532 человека, выздоровели — 8 200 человек, летальных случаев — 473

В Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни В Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни
В Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 790, медработников — 145). 473 человека умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Также за прошедшие сутки:
◾️ госпитализированы — 3 532 человека;
◾️ летальных случаев — 473;
◾️ выздоровело — 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 088 501 человек;
◾️ выздоровело — 2 520 956 человек;
◾️ летальных случаев — 72 557;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 14 876 584.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Напомним, с 8 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории Волынской области. 

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, а с 1 ноября и Киев. Таким образом, в Украине уже 17 регионов с таким карантинным статусом.

При этом в "желтой" зоне по-прежнему остаются Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Черновицкая, Винницкая, Черкасская, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".

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