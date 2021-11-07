COVID-19: в Украине за сутки выявили 17 419 новых случаев

В Украине по состоянию на воскресенье, 7 ноября, подтвердили 17 419 новых случаев COVID-19 (из них детей — 1 119, медработников — 195), умерли от осложнений 449 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за сутки 6 ноября 31 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы — 46 066 человек.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано — 5 652 человека;

◾️ летальных исходов — 449;

◾️ выздоровели — 8 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 075 433 человека;

◾️ выздоровели — 2 512 756 человек;

◾️ летальных исходов — 72 084;

◾️ проведено ПЦР-тестирование — 14 847 087.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Напомним, с 8 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории Волынской области.

Напомним, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской, с 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября "красными" были объявлены сразу семь областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, а с 1 ноября и Киев. Таким образом, в Украине уже 17 регионов с таким карантинным статусом.

При этом в "желтой" зоне по-прежнему остаются Закарпатская, Тернопольская и Кировоградская области, а все остальные — Черновицкая, Винницкая, Чрекасская, Полтавская и Харьковская — пребывают в промежуточной "оранжевой".