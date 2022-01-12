В Украине за сутки зафиксировали более 7 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 12 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 409, медработников — 160).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 898 человек, выздоровели от этой болезни 8 077 человек, зарегистрировано 193 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 716 988 человек, выздоровели от этого заболевания 3 530 624 пациента и 97 737 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 106 362 человека. Одну дозу получили 33 288 человек, полностью иммунизированы 59 348 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 670 украинцев, бустерную — 13 056.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили одну дозу 14 875 714, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 098 896 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 7 339 украинцев, бустерную — 41 141. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 9 января 2022 года, в Украине зафиксировано 5 тысяч 429 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 1 тысячу 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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