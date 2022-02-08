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Общество
Дата публикации

В Украине сразу три области переходят в "красную" зону

В Украине сразу три области переходят в "красную" зону
Уже 5 регионов будут в "красной зоне"

Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области с 11 февраля переходят в "красную" зону эпидемиологической опасности. Такое решение 8 февраля приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", — рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила. Ранее на "красный" уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.

Фото 2 — В Украине сразу три области переходят в "красную" зону
Ограничения "красного" уровня эпидбезопасности. Фото: пресс-служба Минздрава

Вероятно, что решение связано с высоким уровнем заболеваемости в этих регионах. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 февраля индикаторы определения уровней эпидемической опасности в этих областях были повышены по двум критериям. 

По состоянию на 8 февраля в Закарпатской области за последние сутки подтвердили 786 новых случаев заражения коронавирусом, в Луганской — 727, в Хмельницкой — 963.

В Минздраве прогнозируют, что заболеваемость Covid-19 в Украине может достичь пика в течение двух ближайших недель и вырасти до 60 тысяч заболевших в сутки, а затем стабилизируется. 

Автор:
Вита Молодан