Covid-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у более 8 тысячи человек

По состоянию на утро 7 декабря в Украине за последние сутки зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших – 716 детей и 200 медработников. Всего за прошедшие сутки в Украине госпитализировано с коронавирусом 1349 человек, выздоровело от этой болезни 22 878 пациентов, а 467 украинцев скончались.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 3 510 610 человек, выздоровело от этого заболевания 3 082 619 украинцев, было зарегистрировано 88 986 летальных случаев. За этот период проведено 16 119 721 ПЦР-тестирование.

В течение последних суток против Covid-19 вакцинировано 188 758 человек. Первую дозу получили 73 097 украинцев, вторую – 115 661 пациент.

Статистика заболеваемости на коронавирус и вакцинации. Фото: Facebook Минздрава

С начала вакцинальной кампании привито 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведено 25 747 899 прививок.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что с начала кампании по массовой вакцинации против коронавируса Вооруженные силы Украины систематически показывают самые высокие проценты охвата вакцинацией.

По данным Минздрава, уже почти 92% военных привиты двумя дозами вакцины и 98% – одной.

Министр добавил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев".

Теперь, чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в "желтой" и "оранжевой" зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины.

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