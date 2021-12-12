Covid-19: за сутки уровень заболеваемости упал почти вдвое

По состоянию на утро 12 декабря, в Украине зафиксировано 5 тысяч 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 526 детей и 53 медицинских работника.

Всего за вчерашние сутки выздоровело от коронавируса 11 тысяч 626 человек, госпитализировано с этим диагнозом 2 тысячи 566 пациентов и 238 умерли.

Кроме этого, вакцинировано против Covid-19 за сутки 83 тысячи 256 человек. Первую дозу получили 27 тысяч 143 человека, полностью иммунизированы – 56 тысяч 113 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело коронавирусом 3 млн 559 тысяч 92 человека, выздоровели от этой болезни 3 млн 195 тысяч 113 человек и зафиксировано 97 тысяч 27 летальных случаев.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 114 тысяч 894 человека, из них получили первую дозу – 14 млн 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 млн 420 тысячи 911 человек. В общей сложности проведено 25 млн 535 тысяч 803 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 11 декабря, в Украине было зафиксировано 10 тысяч 133 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось ранее, с 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1 тысячу грн за вакцинацию от коронавируса. Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.