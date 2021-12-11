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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев Covid-19
От осложнений скончались 446 пациентов

В течение вчерашнего дня, 10 декабря, в Украине зафиксировали 10 133 новых случая коронавирусной болезни (из них детей — 991, медработников — 199). Общее количество инфицированных в Украине возросло до 3 553 817 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 2 307 человек;
◾️ летальных случаев — 446;
◾️ выздоровело — 25 861 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 553 817 человек;
◾️ выздоровело — 3 184 287 человек;
◾️ летальных случаев 90  789;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 274 905.

С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу — 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 364 798 человек. Всего проведено 26 452 547 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1203;
  • Винницкая область — 378;
  • Волынская область — 573;
  • Днепропетровская область — 566;
  • Донецкая область — 571;
  • Житомирская область — 214;
  • Закарпатская область — 329;
  • Запорожская область — 513;
  • Ивано-Франковская область — 252;
  • Киевская область — 567;
  • Кировоградская область — 162;
  • Луганская область — 115;
  • Львовская область — 581;
  • Николаевская область — 323;
  • Одесская область — 697;
  • Полтавская область — 597;
  • Ровенская область — 323;
  • Сумская область — 309;
  • Тернопольская область — 172;
  • Харьковская область — 328;
  • Херсонская область — 94;
  • Хмельницкая область — 74;
  • Черкасская область — 597;
  • Черновицкая область — 115;
  • Черниговская область — 280.

Напомним, с 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.