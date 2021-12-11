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В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев Covid-19
В течение вчерашнего дня, 10 декабря, в Украине зафиксировали 10 133 новых случая коронавирусной болезни (из них детей — 991, медработников — 199). Общее количество инфицированных в Украине возросло до 3 553 817 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Также за прошедшие сутки:
◾️ госпитализированы — 2 307 человек;
◾️ летальных случаев — 446;
◾️ выздоровело — 25 861 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 553 817 человек;
◾️ выздоровело — 3 184 287 человек;
◾️ летальных случаев 90 789;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 274 905.
С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу — 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 364 798 человек. Всего проведено 26 452 547 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1203;
- Винницкая область — 378;
- Волынская область — 573;
- Днепропетровская область — 566;
- Донецкая область — 571;
- Житомирская область — 214;
- Закарпатская область — 329;
- Запорожская область — 513;
- Ивано-Франковская область — 252;
- Киевская область — 567;
- Кировоградская область — 162;
- Луганская область — 115;
- Львовская область — 581;
- Николаевская область — 323;
- Одесская область — 697;
- Полтавская область — 597;
- Ровенская область — 323;
- Сумская область — 309;
- Тернопольская область — 172;
- Харьковская область — 328;
- Херсонская область — 94;
- Хмельницкая область — 74;
- Черкасская область — 597;
- Черновицкая область — 115;
- Черниговская область — 280.
Напомним, с 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.