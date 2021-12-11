В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев Covid-19

В течение вчерашнего дня, 10 декабря, в Украине зафиксировали 10 133 новых случая коронавирусной болезни (из них детей — 991, медработников — 199). Общее количество инфицированных в Украине возросло до 3 553 817 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 2 307 человек;

◾️ летальных случаев — 446;

◾️ выздоровело — 25 861 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 553 817 человек;

◾️ выздоровело — 3 184 287 человек;

◾️ летальных случаев 90 789;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 274 905.

С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу — 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 364 798 человек. Всего проведено 26 452 547 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1203;

Винницкая область — 378;

Волынская область — 573;

Днепропетровская область — 566;

Донецкая область — 571;

Житомирская область — 214;

Закарпатская область — 329;

Запорожская область — 513;

Ивано-Франковская область — 252;

Киевская область — 567;

Кировоградская область — 162;

Луганская область — 115;

Львовская область — 581;

Николаевская область — 323;

Одесская область — 697;

Полтавская область — 597;

Ровенская область — 323;

Сумская область — 309;

Тернопольская область — 172;

Харьковская область — 328;

Херсонская область — 94;

Хмельницкая область — 74;

Черкасская область — 597;

Черновицкая область — 115;

Черниговская область — 280.

Напомним, с 19 декабря 2021 года в Украине начнут выплачивать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала ее можно будет получить только в приложении "Дія", а в 2022 году предложат альтернативный механизм начисления выплат.