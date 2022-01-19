Кабмин разрешил пожилым украинцам тратить "тысячу от Зеленского" на лекарства

Кабинет министров на заседании 19 января решил расширить программу "е-Поддержка", в рамках которой граждане, прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции, могут получить 1 тысячу грн на определенные цели.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, теперь она распространяется и на лиц старше 60 лет, которые смогут покупать за счет этих средств лекарства, разрешенные и зарегистрированные в Украине.

Как свидетельствует опубликованный им проект решения, соответствующие изменения правительство внесло в постановление №1272 от 9 декабря 2021 года.

Напомним, что до этого 1 тысячу грн за вакцинацию от Covid-19 можно было потратить лишь на получение услуг в сферах культуры, физкультуры и спорта, на покупку железнодорожных билетов и авиабилетов, а также книг.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, эта норма начнет действовать 24 января.

Кроме того, правительство планирует расширить действие программы "е-Поддержка" и на детей от 12 лет. Пока такие изменения не приняты, но с этой целью уже оформлено соответствующее протокольное поручение.

Отметим, что последнюю задачу поставил Кабмину в ходе совещания 10 января президент Владимир Зеленский. Распространение "е-Поддержки" на пожилых для покупки ими лекарств глава государства инициировал еще в середине декабря.

Напомним также, что 13 января Министерство здравоохранения упростило детям от 12 лет доступ к вакцинам от Covid-19, разрешив прививаться без предоставления справки о наличии других прививок, как это было ранее.

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