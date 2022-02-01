В Украине зафиксировали более 30 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 1 февраля, в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 4 056, медработников — 337).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 069 человек, выздоровели от этой болезни 8 835 человек, зарегистрировано 192 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 095 263 человека, выздоровели от этого заболевания 3 631 580 пациентов и 100 395 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 65 655 человек. Одну дозу получили 23 278 человек, полностью иммунизированы 25 525 пациентов.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 480 украинцев, бустерную — 16 372. С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получил одну дозу 15 347 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 645 012 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 17 175 украинцев, бустерную — 356 098. В общей сложности проведена 30 366 236 прививка.

Напомним, 31 января в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, согласно которому медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.

Ранее, с 8 ноября 2021 года в Украине отстранили от работы невакцинированных педагогов и работников центральных и местных органов власти. Затем в Минздраве снова изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна.

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