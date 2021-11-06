Политика 5 минут назад

В Киеве умер от Covid-19 бывший глава правительства и экс-нардеп Звягильский

Многолетний депутат парламента, успевший недолго побыть мэром Донецка, скончался в Институте сердца

Фото: 62.ua Фото: 62.ua
Фото: 62.ua

В Киеве утром 6 ноября на 89-м году жизни скончался бывший руководитель Кабинета министров и депутат Верховной Рады всех созывов, кроме последнего, Ефим Звягильский. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его адвокат Татьяна Зелькина.

"Сегодня не стало очень близкого мне человека... Он был очень сильным. 5 дней назад, когда я узнала что он попал в реанимацию, ситуация была критическая. Но, он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но, нет. Спи спокойно, мой дорогой друг", — написала она.

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Зелькина также рассказала, что Звягильский для нее был не просто клиентом, а старшим мудрым другом и человеком, который прожил очень насыщенную жизнь всегда по-отечески говорил с ней по душам.

Параллельно об этом сообщил около 12:00 и экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, Звягильский умер "несколько часов назад" в Институте сердца от осложнений, вызванных Covid-19.

"Имел честь лично знать, близко общаться и работать, с Ефимом Леонидовичем. Мощный был дядька! Глыба! Больше всего любил свой Донбасс и людей, с которыми там работал всю свою жизнь", — добавил он.

Звягильский родился в нынешнем Донецке в 20 февраля 1933 года. В 1956 году окончил горный факультет Донецкого индустриального института по специальности горный инженер.

С 1957 по 1970 годах работал на шахты №13 ("Куйбышевская") в Донецке, в 1970—1979 годах был директором этого предприятия, а затем с 1979 по 1992 годы был директором шахты имени Засядько. В 1986 году получил звание Героя социалистического труда, а в 2003 году президент Леонид Куча присвоил ему звание Героя Украины.

С 1990 по 2019 год был депутатом во всех восьми созывах Рады, при этом также с ноября 1992 возглавлял Донецкий городской совет и исполком, а с июня 1993 года стал первым вице-премьер-министром. С сентября 1993 по июнь 1994 года исполнял обязанности премьер-министра Украины после отставки тогдашнего главы правительства Кучмы. В парламенте последнего для себя 8-го созыва Звягильский был уже самым старым депутатом, в связи с чем открывал в ноябре 2014 года его первое заседание.

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