В США умер от Covid-19 экс-госсекретарь Колин Пауэлл

Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл скончался утром 18 октября на 85-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Соответствующее сообщение от имени семью Пауэлла появилось на его Facebook-странице. При этом отмечается, что покойный был полностью вакцинирован против Covid-19.

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"Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", — говорится в нем.

Пауэлл занимал должность главы Государственного департамента США в 2001-2005 годах, когда президентом страны был Джордж Буш-младший, и был первым афроамериканцем на этой должности. На ней, в частности, стал известен благодаря своей роли в аргументации США начать военное вторжение в Ирак в 2003 году, когда он принес на заседание Совета безопасности ООН пробирку с якобы разработанным режимом Саддама Хуссейна биологическим оружием (впоследствии Пауэлл признал, что это был муляж).

До этого фактически всю жизнь он посвятил военной карьере, в том числе участвовал в войне во Вьетнаме. В 1970-1980-х годах работал в Министерстве обороны США. В 1983 году стал помощником министра обороны, в 1986 — заместителем директора Совета национальной безопасности.

В 1987—1989 годах был советником по национальной безопасности президента Рональда Рейгана, к апрелю 1989 года дослужился до звания генерала — наивысшего в американской армии.

В 1989—1993 годах Пауэлл возглавлял Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США (также первый темнокожий на этой должности). На этот период, напомним, пришлось военное вторжение США в Панаму (операция "Правое дело") и война в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне").