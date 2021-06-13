Общество 20 минут назад

Умер известный украинский танцор и режиссер Григорий Чапкис

После продолжительной болезни на 92-ом году жизни скончался легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис

Фото: tv.ua Фото: tv.ua
Фото: tv.ua

Григорий Чапкис, известный украинский танцор, хореограф и режиссер, судья шоу "Танці з зірками", умер в воскресенье, 13 июня, в возрасте 91 года. Об этом близкие умершего сообщили "ТСН". 

Как известно, Чапкис длительное время болел. В декабре в 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией, однако результаты на коронавирус тогда были отрицательными. Накануне Нового года Чапкиса выписали из больницы, но 6 января его снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

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В конце января хореограф в интервью журналистам говорил, что его состояние было неутешительным. Позднее артист в третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги, и что он значительно похудел. 

Григорий Чапкис родился 24 февраля в 1930 году в Кишиневе. В юности он работал строителем на восстановлении Крещатика, а первое образование получил в железнодорожном училище.

Танцевать Чапкис начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 года знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. 

В 2006 году Чапкис впервые стал судьей известного шоу "Танці із зірками". В возрасте 75 лет  он с легкостью водил машину, проводил множество репетиций, а в 2007 году хореограф открыл свою танцевальную школу. 

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