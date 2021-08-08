Умер известный украинский художник Александр Ройтбурд

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Ему было 59 лет, сообщил режиссер Олег Сенцов на своей Facebook-странице.

"Александр Ройтбурд. R.I.P", — написал Сенцов в соцсети.

Вскоре министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Ройтбурд в последнее время плохо себя чувствовал, однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

"В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы — не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам... А еще — горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил соучредителем ассоциации "новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год — президентом.

Также он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

В 2017 году Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея.

4 сентября 2019 года Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.

Напомним, 5 августа 2021 года на 81-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины, экс-министр обороны и бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.

Также сообщалось, что 17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

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