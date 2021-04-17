Скончался украинский политик и писатель Владимир Яворивский

17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Шкляр.

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"Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел". Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных", — написал он.

Кроме этого, о смерти Яворивского также сообщила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Во время работы в парламенте он долгое время находился в составе ее фракции.

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"Он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Один из основателей "Народного движения", именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года ", — написала Тимошенко.

Владимир Яворивский родился в октябре 1942 года в Крыжопольском районе Винницкой области. В 1964 году окончил Одесский университет по специальности "Украинский язык и литература".

Работал редактором одесского радио, корреспондентом в редакциях разных газет и радиостанций, киносценаристом, литературным консультантом.

С октября 2001 по ноября 2011 года возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Владимира Яворивского считают одним из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году он возглавлял его Оргкомитет по проведению Учредительного съезда.

Является лауреатом Государственной премии УССР имени Шевченко (1984 год) за повесть "Вечные Кортелисы", в которой описана деятельность ОУН-УПА в 1942 году.

Владимир Яворивский — автор известных романов "С высоты сентября", "Цепная реакция", "Мария с полынью в конце века" и других. Награжден орденами "За заслуги" III степени, Христа Спасителя, лауреат премии имени Дмитрия Загула.

В 1989 — 1991 годах был народным депутатом СССР, а после провозглашения независимости Украины — народным депутат Украины 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го созывов (с 1990 по 1998 и с 2002 по 2012 годы).

Напомним, 26 сентября 2020 года скоропостижно скончался украинский политический деятель, бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий.