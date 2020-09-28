Политика 30 минут назад

Умер бывший мэр Киева Иван Салий

Причиной смерти 76-летнего политика стал оторвавшийся тромб

Иван Салий. Фото: Facebook Иван Салий. Фото: Facebook
Иван Салий. Фото: Facebook

26 сентября скоропостижно скончался украинский политический деятель, бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий. Об этом сообщил его сын Константин, передает "ГОРДОН".

Как отмечает издание, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Дата похорон пока не сообщается. О ней известят всех, кто захочет прийти проститься, говорят в семье политика.

Салию было 76 лет.

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В 1992–1993 годах он был представителем президента в Киеве и главой КГГА. По его словам, покинул должность из-за разногласий с президентом Леонидом Кравчуком.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

Напомним, 19 августа стало известно о смерти выдающегося ученого Бориса Патона. Многолетний президент Национальной академии наук Украины скончался в возрасте 101 года.

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