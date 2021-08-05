Общество 10 минут назад

Умер экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук

Марчук умер от остановки сердца

Евгений Марчук. Фото: Facebook Евгений Марчук. Фото: Facebook
Евгений Марчук. Фото: Facebook

5 августа на 81-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины, экс-министр обороны и бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Лариса Ившина. По ее словам, Марчук умер от остановки сердца.

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"Черный день... умер ЕК... остановилось сердце", — написала она.

С ноября 1991 по июль 1994 года Марчук был председателем Службы безопасности. До 8 июня 1995 года исполнял обязанности премьер-министра Украины.

Марчук был депутатом Верховной Рады Украины, возглавлял в парламенте комитет по вопросам социальной политики и труда, руководил депутатской группой "Социально-рыночный выбор", близкой к Либеральной партии Украины.

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25 июня 2003 года назначен министром обороны. 22 сентября 2004 года отправлен в отставку с должности руководителя военного ведомства.  

С декабря 2004 года возглавил партию "Свобода". Во время парламентских выборов 2006 года Евгений Марчук возглавлял именной блок "Евгений Марчук — "Еднисть", который получил поддержку 0,06% избирателей.  

19 мая 2008 года президент Виктор Ющенко назначил Марчука своим советником.

С 2015 года Марчук представлял Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе.

Напомним, 17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

26 сентября 2020 года скоропостижно скончался украинский политический деятель, бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий. 

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