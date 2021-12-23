За сутки в Украине коронавирусом заболели более 7 тысяч человек

За последние сутки, по состоянию на утро 23 декабря в Украине зафиксировано 7 312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 585, медработников — 182).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 1 691 человек, выздоровел от этой болезни 16 521 человек, зарегистрировано 275 летальных случаев.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве – 1211, а меньше всего в Луганской области – 59, Кировоградской – 73 и Херсонской – 77.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболел 3 630 391 человек, выздоровели от этого заболевания 3 393 420 пациентов и 94 184 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 117 443 человека. Одну дозу получил 39 071 человек, полностью иммунизирован 78 101 пациент. Дополнительную вакцину получил 271 украинец.

С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили одну дозу 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 219 547 человека. Дополнительную вакцину получили 596 украинцев. В общей сложности проведена 27 720 661 прививка.

Накануне Минздрав сообщил, что Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.

Ранее ведомство разрешило отдельным категориям лиц получать дополнительную вакцину против коронавируса. Согласно приказу, который подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитов.

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