За сутки в Украине от коронавируса умерло более 300 человек

За 28 декабря в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 353 ребенка и 98 медицинских работника.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 153 человека, выздоровели от этой болезни 12 352 человек, зарегистрировано 307 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 131 129 человек. Одну дозу получили 34 463 человека, полностью иммунизированы 94 974 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 654 тысяч 690 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 449 тысячи 880 пациентов и 95 тысяч 412 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 639 тысяч 498 человек, из них получили одну дозу 14 млн 639 тысяч 496 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 542 тысячи 266 человек. В общей сложности проведено 28 млн 186 тысяч 652 прививки.

Напомним, за сутки 27 декабря в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 137 детей и 19 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 1 864 новых случаев заболевания.