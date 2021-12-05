За сутки уровень заболеваемости коронавирусом в Украине упал почти вдвое

По состоянию на утро 5 декабря, в Украине зафиксировано 6 тысяч 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 690 детей и 68 медицинских работников.

Всего за вчерашние сутки выздоровело от коронавируса 9 тысяч 274 человека, госпитализировано с этим диагнозом 2 тысячи 926 пациентов и 278 умерли.

Кроме этого, вакцинировано против Covid-19 за сутки 112 тысяч 657 человек. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 млн 497 тысяч 477 человек, выздоровели от этой болезни 3 млн 50 тысяч 659 человек и зафиксировано 88 тысяч 280 летальных случаев.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 725 тысяч 905 человек, из них получили первую дозу – 13 млн 725 тысфч 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 762 тысячи 441 человек. В общей сложности проведено 25 млн 488 тысяч 344 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Украине было зафиксировано 13 тысяч 206 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, согласно которому будет выделено 3 млрд грн на выплату тысячи грн всем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.