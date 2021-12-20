За сутки в Украине зафиксировали более 2,5 тысяч новых случаев коронавируса: в одном регионе не выявили ни одного заражения

За последние сутки, по состоянию на утро 20 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 250, медработников — 26).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 1 241 человек, выздоровели от этой болезни 6 690 человек, зарегистрировано 157 летальных случаев.

В одном из регионов не обнаружили ни одного заражения – в Херсонской области. При этом больше всего больных на Covid-19 прибавилось в Киеве – 497, а также в Волынской области – 170. Меньше всего подтвержденных случаев в Луганской области – 6.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 610 687 человек, выздоровели от этого заболевания 3 338 555 пациентов и 93 262 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 36 027 человек. Одну дозу получил 11 041 человек, полностью иммунизированы 24 986 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили одну дозу 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 986 872 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 привививок.

Напоминаем, 18 декабря в Украине подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Ученые Израиля уже доказали, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма "Омикрон"

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