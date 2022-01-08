Германия исключила Украину из списка стран с высоким риском заболеть коронавирусом: будут действовать новые правила въезда

С 9 января Германия исключает Украину из списка тех стран, где по прежнему высокий риск заболеть коронавирусом, в котором она была с октября 2021 года. Но на онлайн-карте МИД Украины обновленные правила въезда пока не указаны

С 9 января Украина больше не входит в список стран повышенного риска заражения коронавирусом для Германии. Об этом пишет DW со ссылкой на информацию Института Роберта Коха (RKI).

В списке стран зоны высокого риска для Германии Украина находилась с 10 октября 2021 года. Въезд разрешали только при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. А перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Те, кто имел право на въезд в Германию, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января для путешественников из Украины эти правила не действуют. Теперь для въезда в страну украинцам старше 6 лет нужно будет предъявить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении. При этом, на онлайн-карте МИД Украины обновленные правила въезда пока не указаны.

Напомним, что 16 декабря 2021 года Украина вышла из топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью на Covid-19 в Европе. Тогда по данным Минздрава, впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждой из областей в стране опустился ниже предельного значения — 60 человек на 100 тысяч населения.