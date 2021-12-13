Две области выходят из "красной" зоны: в Минздраве назвали сроки

Винницкая и Хмельницкая области с 15 декабря выходят из "красной" зоны карантина. В этих регионах введут желтый уровень эпидбезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания 13 декабря.

"Введение желтого уровня стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью. В частности, по состоянию на 13 декабря ни один показатель, согласно которому определяется уровень эпидемической опасности, не превышен", — объяснили в Минздраве.

В регионах, которые попали в "желтую" зону, запрещается:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;



проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров и других заведений культуры;

работа спортзалов и бассейнов;

работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставки);

работа заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные пассажирские перевозки.

Но все эти ограничения не действуют, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации против коронавируса. Вместо него можно предоставить отрицательный результат ПЦР, или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа), или сертификат о выздоровлении от Covid-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

В Минздраве уточнили, что минимально возможные интервалы для доз вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день;

Moderna – 28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней;

Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Напоминаем, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 декабря решила отменить с 7 декабря "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории девяти регионов.

Речь шла о Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях, а также Киеве.

В Минздраве также сообщили, что в Украине продолжает снижаться суточное количество заболевших Covid-19. За последние сутки по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. А по состоянию на утро 12 декабря в Украине зафиксировано 5 тысяч 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.