Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Общество
Дата публикации

Две области выходят из "красной" зоны: в Минздраве назвали сроки

Коронавирус, карантин, адаптивный карантин
В Винницкой и Хмельницкой областях стабилизировалась ситуация с заболеваемостью. Фото: Depositphotos

Винницкая и Хмельницкая области с 15 декабря выходят из "красной" зоны карантина. В этих регионах введут желтый уровень эпидбезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания 13 декабря.

"Введение желтого уровня стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью. В частности, по состоянию на 13 декабря ни один показатель, согласно которому определяется уровень эпидемической опасности, не превышен", — объяснили в Минздраве.

В регионах, которые попали в "желтую" зону, запрещается: 

  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий; 
  • работа кинотеатров и других заведений культуры; 
  • работа спортзалов и бассейнов; 
  • работа заведений общественного питания  (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений); 
  • межобластные и международные пассажирские перевозки.

Но все эти ограничения не действуют, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации против коронавируса. Вместо него можно предоставить отрицательный результат ПЦР, или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа), или сертификат о выздоровлении от Covid-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

В Минздраве уточнили, что минимально возможные интервалы для доз вакцин:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день;
  • Moderna – 28 дней;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней;
  • Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Напоминаем, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 декабря решила отменить с 7 декабря "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории девяти регионов.

Речь шла о Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях, а также Киеве. 

В Минздраве также сообщили, что в Украине продолжает снижаться суточное количество заболевших Covid-19. За последние сутки по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. А по состоянию на утро 12 декабря в Украине зафиксировано 5 тысяч 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.