НДС для билетов на спортивные мероприятия снизили с 20% до 7%

Верховная Рада установила до 1 января 2024 года ставку налога на добавленную стоимость на услуги по доступу на всеукраинские и международные спортивные мероприятия, подтверждаемые предоставлением билета, в размере 7% вместо нынешних 20%.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №4577 проголосовало 287 депутатов из всех фракций и групп, кроме воздержавшейся "Европейской солидарности". Ни один нардеп не голосовал против такого решения.

Помимо этого, стоимость билетов на спортивные мероприятия в Украине, которые предоставляются работодателем сотруднику бесплатно или со скидкой, до 2024 года не будет включаться в сумму дохода, подлежащую обложению налогом на доходы физлиц. Однако для этого совокупный размер стоимости таких бесплатных билетов и скидок на билеты не должен превышать две минимальные зарплаты на 1 января соответствующего года.

Также в сумму дохода плательщика НДФЛ решено вообще не включать деньги, выплачиваемые государством в качестве социальной помощи по программе "е-Поддержка" гражданам, прошедшим курс вакцинации против коронавирусной инфекции.

Помимо этого, упомянутые два источника дохода физлиц освобождены и от обложения военным сбором, составляющим 1,5%.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме нормы о 7%-ном НДС на спортивные билеты, которая вступит в силу с начала месяца, следующего за месяцем опубликования закона.

Кабинет министров должен будет обеспечить приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законом в течение месяца со дня его вступления в силу.

Законопроект №4577 был внесен в Раду почти год назад — в январе. Его авторами значатся 30 депутатов, в основном из фракции "Слуга народа", а основным инициатором — первый заместитель председателя комитета по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк. В первом чтении документ приняли 9 сентября.

Напомним, что выплаты в сумме 1 тысячи грн вакцинированным по программе "е-Поддержка" должны начаться 19 декабря, однако банки, в которых граждане уже открыли соответствующие карточные счета, начали платить эти деньги досрочно.