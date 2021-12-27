Covid-19: в Украине за сутки менее 2 тысяч новых случаев заражения

В праздничные рождественские выходные в Украине зафиксировали спад количества заражений Covid-19. Так, за последние сутки выявлено 1864 новых больных, 133 пациента умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 138, медработников — 12).

Больше всего новых случаев в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 1 053 человека;

◾️ летальных случаев — 133;

◾️ выздоровело — 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 646 988 человек;

◾️ выздоровело — 3 432 739 человек;

◾️ летальных случаев — 94 971;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 16 678 842.

Также за сутки 29 476 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу — 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу — 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу — 14 592 535 человек, получили две дозы — 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу — 2 110 человек, ревакцинальную дозу — 793 человека. Всего проведено 28 009 499 прививок.

Отметим, после выходных показатели заболеваемости традиционно снизились. Днем ранее болезнь диагностировали у 2810 человек.