В Украине планируют начать производство вакцины от коронавируса CoronaVac – Кузин

В Украине планируется наладить производство вакцины от коронавируса CoronaVac. Первую линию производства планируется запустить с февраля 2022 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что сразу две команды украинских ученых работают над вопросом создания именно украинской вакцины: академика Сибирного и команда профессора Комиссаренко.

Кроме этого, у Минздрава имеется целый ряд инициатив по разработке и производству вакцин со стороны частного сектора Украины.

Речь идет о китайском препарате CoronaVac.

Отметим, по состоянию на 25 декабря с начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек.

Напомним, Украина договорилась о поставке почти 42 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2022 году. Речь идет, в том числе, о вакцинах Pfizer и CoronaVac.