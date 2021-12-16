В Украине зафиксировали почти 10 тысяч новых случаев Covid-19

За 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 864 ребенка и 115 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 089 человек, выздоровели от этой болезни 25 499 человек, зарегистрировано 355 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 142 926 человек. Одну дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы 95 407 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 588 тысяч 147 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 284 тысячи 815 пациентов и 92 тысячи 313 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 269 тысяча 57 человек, из них получили одну дозу 14 млн 269 тысяч 55 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 735 тысяч 628 человек. В общей сложности проведено 27 млн 4 тысячи 683 прививки.

Напомним, за сутки 14 декабря в Украине зафиксировали 8 109 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 707 детей и 182 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 7 283 новых случая заболевания.

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