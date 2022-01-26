Минобразования рекомендует отправить учеников 5-11 классов и студентов на дистанционное обучение

Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует перевести учеников 5-11 классов, а также все вузы на дистанционное обучение в связи ухудшающимися показателями по коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении МОН.

Ведомство направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

В них ведомство рекомендует:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учеников 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее чем на две недели;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

При этом, несмотря на ситуацию с коронавирусом, ученикам 1-4 классов разрешается проводить занятия в очном режиме.

Также высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. За прошедшие сутки заболели больше 24 тысяч человек, а днем ранее сообщалось о почти 20 тысячах инфицированных.