Украинские регионы возвращаются в "красную" зону по Covid-19: с 27 января их будет уже два

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 25 января решила установить с 27 января "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Ровенской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, на сегодняшний день в Ровенской области три дня подряд фиксируется коэффициент выявления случаев инфицирования и динамика госпитализаций, позволяющие отнести ее к "красному" уровню.

Он предусматривает запрет на работу заведений общепита (кроме адресной доставки и заказов на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов школ), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также на проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей).

В то же время ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей прошли курс вакцинации против коронавируса, или имеют действующий отрицательный результат тестирования на Covid-19 (ПЦР или тест на антиген), или же имеют сертификат о выздоровлении от этой болезни.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил. В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

При этом накануне, 24 января, такой уровень эпидопасности начал действовать на территории Ивано-Франковской области, где наблюдается самый высокий уровень распространения Covid-19 (активных больных сейчас, по официальным данным, 1,56% населения).

До этого в Украине почти месяц не было "красных" зон: с 30 декабря этот режим был отменен в двух последних регионах, которыми оставались Волынская и Запорожская области.

Отметим, что за 24 января в Украине было зафиксировано 19,1 тысячи новых случаев Covid-19, из них 809 в Ровенской области. За прошлые сутки в этом регионе умерло от этой инфекции девять человек. В то же время официальное число активных больных там намного ниже, чем в ряде регионов, не входящих пока в "красную" зону (507 на 100 тысяч человек населения).