Кипр ввел для всех туристов обязательные ПЦР-тесты

6 декабря власти Республики Кипр ввели обязательное ПЦР-тестирование на Covid-19 для всех пассажиров, которые прилетают в аэропорты острова.



Как сообщает avianews, это правило касается также вакцинированных и переболевших людей вне зависимости от того, из какой страны они прибывают.

В информации cyprusflightpass.gov.cy (сайт регистрации туристов – Delo.ua) говорится, что новые меры будут действовать, как минимум, до 10 января 2022 года включительно.

При этом расходы на тестирование пассажирам необходимо будет покрывать самостоятельно. Тест для одного человека в аэропорту Ларнаки стоит 15 евро, в аэропорту Пафоса — 19 евро.

Власти обещают, что результаты можно будет получить в течение 3 часов после сдачи образца на анализ в электронном виде.

От обязательного теста по прилету власти Кипра освободили детей, которым на момент прилета на остров не исполнилось 12 лет.

До 6 декабря Кипр разрешал не сдавать тесты путешественникам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса одобренными властями острова препаратами или переболели Covid-19 не более 180 дней назад до поездки на Кипр.

В список одобренных вакцин входят AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac (CoronaVac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sputnik V, Johnson and Johnson (Janssen).

Невакцинированные туристы должны были сдать тест за 72 часа до вылета на Кипр при путешествии из стран "желтой" и "красной" зон.

Дополнительный тест по прилету требовался от невакцинированных людей из "красной" зоны. В нее входят большинство стран Европы, в том числе Украина, Россия, Беларусь, а также Грузия.

Напомним, Европейская комиссия выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств.

В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.