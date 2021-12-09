- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Кипр ввел для всех туристов обязательные ПЦР-тесты
6 декабря власти Республики Кипр ввели обязательное ПЦР-тестирование на Covid-19 для всех пассажиров, которые прилетают в аэропорты острова.
Как сообщает avianews, это правило касается также вакцинированных и переболевших людей вне зависимости от того, из какой страны они прибывают.
В информации cyprusflightpass.gov.cy (сайт регистрации туристов – Delo.ua) говорится, что новые меры будут действовать, как минимум, до 10 января 2022 года включительно.
При этом расходы на тестирование пассажирам необходимо будет покрывать самостоятельно. Тест для одного человека в аэропорту Ларнаки стоит 15 евро, в аэропорту Пафоса — 19 евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Власти обещают, что результаты можно будет получить в течение 3 часов после сдачи образца на анализ в электронном виде.
От обязательного теста по прилету власти Кипра освободили детей, которым на момент прилета на остров не исполнилось 12 лет.
До 6 декабря Кипр разрешал не сдавать тесты путешественникам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса одобренными властями острова препаратами или переболели Covid-19 не более 180 дней назад до поездки на Кипр.
В список одобренных вакцин входят AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac (CoronaVac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sputnik V, Johnson and Johnson (Janssen).
Невакцинированные туристы должны были сдать тест за 72 часа до вылета на Кипр при путешествии из стран "желтой" и "красной" зон.
Дополнительный тест по прилету требовался от невакцинированных людей из "красной" зоны. В нее входят большинство стран Европы, в том числе Украина, Россия, Беларусь, а также Грузия.
Напомним, Европейская комиссия выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств.
В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.