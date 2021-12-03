Кипр завлекает бизнес налоговыми льготами, Британия вводит реестр бенефициаров: новости корпоративного мира за ноябрь

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юридической службы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

В Украине

Украинский бизнес можно поздравить. Мы находимся почти на финишной прямой года. Новостей и изменений на повестке дня – много и к концу года обороты увеличиваются. Поэтому критически важно не упустить самое главное.

Проверка санкционных списков

В Аппарате СНБО Украины разработали и ввели в эксплуатацию информационно-аналитическую систему для проверки нахождения лиц в санкционных списках.

Портал включает в себя только фигурантов списков, администрируемых СНБО Украины. А перечень деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности, не внесен в данный реестр. Сегодня ресурс находится в тестовом режиме.

Кроме того, СНБО Украины обеспечивает хранение и анализ данных по более чем 20 направлениям, таким как:

социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность;

события в зоне проведения операции объединенных сил;

распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине;

экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках.

Бюро экономической безопасности

На заседании Верховной рады Украины 17 ноября принят закон, вносящий изменений в ряд нормативно-правовых актов, дающие зеленый свет старту работы Бюро экономической безопасности.

Так, в Уголовном кодексе Украины внесены изменения, которыми БЭБ относят к категории органов, за непредставление информации которым предусмотрена уголовная ответственность.

В Уголовно-процессуальном кодексе Украины определены статьи и, соответственно, составы преступлений, которыми будет заниматься БЭБ. В частности, в перечень входит состав правонарушений по уклонению от уплаты налогов, сборов, мошенничество с финансовыми ресурсами, доведение до банкротства, незаконная приватизация государственного, коммунального имущества.

Ожидаем начала фактической работы органа и новой практики расследования уголовных дел.

В мире

Бизнес на Кипре

15 октября этого года Министром финансов Кипра Константиносом Петридисом была представлена стратегия по привлечению компаний на Кипр, а также по развитию бизнеса на Кипре.

Основной целью стратегии является укрепление позиций Кипра как устойчивого делового и торгового центра в Европе, создание новых рабочих мест и повышение спроса на внутренние услуги. Предполагается, что реализация плана начнется с 1 января 2022 года. Стратегия включает в себя такие основные положения:

Создание BUSINESS FACILITATION UNIT – специального подразделения, которое будет предоставлять помощь в создании компаний, регистрации субъекта как плательщика НДС, содействовать ускоренной процедуре получения разрешений на трудоустройство и проживание, в общем содействовать развитию как существующих, так и новых компаний на Кипре.

Налоговые льготы, применяемые к иностранным высококвалифицированным сотрудникам, продлены на срок до 17 лет. До этого срок такой льготы составлял 10 лет.

Предлагается ввести налоговую льготу в размере 50% на личный доход для сотрудников, получающих годовой доход на Кипре от своей занятости в размере не менее €55 000, в то время как до введения данной стратегии эта сумма должна была составлять €100 000.

Упрощение и ускорение процедуры выдачи разрешений на работу (в течение 1 месяца на срок до 3 лет). Компании, специализирующиеся в сфере судоходства, фармацевтики, биотехнологий, инноваций и технологий будут иметь возможность нанимать на работу иностранных граждан при условии, что такие граждане имеют профильное образование и будут получать заработную плату не менее €2500.

По завершению работы на Кипре сотрудники, которые делали взносы в Фонд социального страхования, смогут перевести эти взносы в свои страны.

Получение гражданства Кипра путем натурализации после 5 лет проживания и работы в Республике, вместо нынешних 7 лет. И дальнейшее сокращение до 4 лет, если заявители соответствуют критерию наличия признанного сертификата о хорошем знании греческого языка.

В Великобритании создадут реестр иностранных бенефициаров недвижимости

Консервативные члены парламента Великобритании призвали премьер-министра рассмотреть проект закона, запрещающий использование собственности в Великобритании для отмывания денег.

Законопроект был опубликован в 2018 году, однако только сейчас, после публикации Pandora Papers, законопроект получил поддержку среди членов всех партий. Основная цель заключается в создании реестра нерезидентных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании.

Ранее проведенные исследования Национальным агентством по борьбе с преступностью показали, что на Великобританию и ее заморские территории приходится около 134 млд отмытых долларов в год. Это вызывает повышенное внимание среди других стран. Законопроект будет принят, как только его вынесут на рассмотрение.

Кроме рассмотрения законопроекта, правительство планирует усиление роли Регистрационной палаты, а именно, дать полномочия на проверку личности лиц, которые регистрирует информацию о компаниях.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Interlegal

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