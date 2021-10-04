Закон о виртуальных активах и GDPR: новости корпоративного мира за сентябрь

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

Что в Украине

1 сентября дети пошли в школу, а добросовестные налогоплательщики пошли подавать налоговые декларации в рамках одноразового декларирования активов. Пока кампания только стартовала, о результатах можно будет говорить позже, потому наблюдаем, а выводы будем делать позже. Пока обратим внимание на нововведения сентября.

Верховная Рада Украины приняла закон о виртуальных активах

Данный закон предусматривает правовой статус виртуальных активов, а также предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Благодаря этому в Украине открывается возможность официально работать иностранным и украинским криптобиржам, а банки в свою очередь смогут открывать счета для криптокомпаний. Закон определяет виртуальный актив следующим образом:

это нематериальное благо;

виртуальный актив является объектом гражданских прав;

виртуальный актив имеет стоимость;

существует виртуальный актив только в электронной форме в виде совокупности данных;

существование виртуального актива обеспечивается определенным программным комплексом обмена данных.

Стоит подчеркнуть, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины и не могут быть предметом обмена на имущество (товары) или работы (услуги).

Для осуществления хозяйственной деятельности (криптобиржи) необходимо:

получить разрешение (это будет платно, от 85 тысяч грн и выше, в зависимости от типа услуг);

иметь безупречную деловую репутацию;

раскрыть информацию о структуре собственности;

уставной капитал должен быть сформирован из чистых источников.

На сегодняшний день налогообложение криптоактивов не регулируется, но вскоре должны принять отдельный закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами".

Момент вступления в силу закона о виртуальных активах связан со вступления в силу закона о налогообложении — они начнут действовать одновременно и вместе. Над вторым законопроектом сейчас работает рабочая группа, и сроки его принятия неизвестны. Принятие закона о виртуальных активах в Украине — еще один значительный шаг в сфере финансовых технологий и криптовалюты.

Изменения в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и ОАЭ

Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. Основные изменения:

ставка налога на выплачиваемые проценты увеличена с 3% до 5%;

устанавливается ставка налога при выплате роялти за пользование любым авторским правом на научную работу, патент, торговую марку, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта, — 5%;

ставка налога на выплачиваемые дивиденды устанавливается в следующих размерах: 5% — от общей суммы дивидендов, если их фактическим владельцем является компания, которая владеет по крайней мере 10 % капитала компании, выплачивающей дивиденды; 15% — во всех остальных случаях.

Тем, кто работает с компаниями из ОАЭ, стоит пересмотреть свои схемы работы и обратить внимание на принятые изменения.

Закон про деолигархизацию

Ранее писали о том, что продвигается закон про деолигархизацию. В сентябре Верховная Рада приняла его во втором чтении. Хотя его положения коснутся немногих, напомним об основных. К олигархам относят лиц, которые соответствуют минимум четырем критериям ниже:

принимает участие в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициаром монополий;

подтверждённая стоимость активов лица составляет 1 миллион прожиточных минимумов.

Таким лицам будет запрещено финансировать политические партии, выступать бенефициаром в процессе приватизации.

В мире

GDPR в действии

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала приложение WhatsApp на $267 млн за нарушение конфиденциальности пользователей. Европейские власти считают, что WhatsApp не предлагает достаточный уровень прозрачности относительно того, какие пользовательские данные отдаёт своему владельцу Facebook. Что касается предоставления доступа к данным пользователей Facebook, то WhatsApp делится с Facebook:

номерами телефонов;

данными транзакций;

деловым взаимодействием;

информацией о мобильных устройствах;

IP-адресами и другой информацией.

Пониженные ставки налогов на прибыль компаний в Польше

В сентябре правительство Польши приняло новый налоговый законопроект под названием Polish Deal, объявив существенную поправку, включающую специальную меру против уклонения от налогов, именуемую минимальным подоходным налогом для корпораций. Законодатель вводит минимальный подоходный налог в размере 10%. Минимальный подоходный налог будет взиматься с компаний при выполнении одного из следующих условий:

1. Налогоплательщик отчитывается об убытках.

2. Налогоплательщик отчитывается о доходе в размере менее 1% от дохода.

Законопроект направлен на тех плательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов. Одной из его целей является стимулирование отображения реальной картины бизнеса. Законопроект подан в парламент. В случае его принятия новые положения вступят в силу с начала 2022 года.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal

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