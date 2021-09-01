Paperless, отмывание денег и налоговая амнистия: новости корпоративного мира за август

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

Что в Украине

За август в правовом поле Украины произошло немало интересных событий. Страна уверенно идет по пути продвинутого современного государства — электронный паспорт приравняли по статусу к бумажному, введен режим paperless при предоставлении услуг государственными органами, приняты новые санкции — без этого никуда, одобрен ряд нормативно-правовых актов, которые разъясняют порядок правоприменения недавно принятых законов, активно продвигается подготовка к работе нового органа — Бюро экономической безопасности и многое другое. Остановимся на самых основных.

Paperless

23 августа 2021 года Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта имеют одинаковую юридическую силу, что и бумажные, тем самым Украина сделала большой шаг к желанному режиму "без бумаг". "Чтобы ускорить цифровизацию страны, начинаем входить в режим paperless. Цифровые документы в "Дії" — это первый большой шаг и настоящий прорыв мирового уровня. Это удобно, а главное — безопасно", — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В приложение "Дія" можно проверить действительность паспорта с помощью QR-кода, который действует не более трех минут. С помощью данной функции подделать или украсть паспорт будет невозможно. Также для расширения функционала Минцифры запустило шеринг документов, который заменит ксероксы и сканеры. С помощью данной функции копия попадает с вашего смартфона сразу в электронную систему спрашивающего. Для пользователей был создан единый портал — paperless.diia.gov.ua, где собраны инструкции по работе и использованию цифровых документов.

CRS

Украина сделала еще один шаг на пути к присоединению к международному стандарту по обмену информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS). Напомним, что согласно ранее утвержденному плану мероприятий о присоединении к системе обмена СRS, Украина планировала совершить первый обмен за 2020 год в 2021 году. Однако пандемия внесла свои коррективы, и процесс присоединения к CRS отложился. На сегодня КМУ восстановил свою работу в этом направлении. Планируется совершить первый обмен в 2023 году за 2022 год отчетный период.

Налоговая амнистия

Приняты все меры для внедрения в действие закона о налоговой амнистии: 1) утверждена форма единоразовой добровольной декларации и Порядок ее подачи; 2) Национальный банк Украины утвердил прядок открытия специальных счетов для целей одноразового (специального) декларирования.

Физические лица, которые планируют воспользоваться правом одноразового (специального) декларирования, с 1 сентября 2021 года имеют право обратиться в банк за открытием счета со специальным режимом использования. При этом физическое лицо — декларант обязан будет пояснить источник происхождения средств, после чего сможет снять средства или перечислить на свой личный счет.

В мире

Одна из самых часто используемых в финансовом мире инвестиционных платформ Praemium объявила, что не будет работать с бизнесом, связанным с Мальтой. Такое решение основывается на том, что Мальта внесена в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — FATF). Платформа Praemium планирует отказаться от платежей в отношении предприятий, связанных с Мальтой.

Такие платежи будут входить в категорию повышенного риска и потребуют усиленной проверки со стороны отдела Compliance. Также есть риск, что уже имеющиеся средства могут быть заморожены. Платформа готова отказаться от любых новых клиентов — будь то базовые инвесторы, консультанты или третьи стороны, такие как поставщики продуктов, — если они имеют связь, проживают на Мальте или имеют операции на острове. По словам Praemium, эти требования применяются ко всем странам, подпадающие под усиленный мониторинг FATF.

Инвестиционную платформу Praemium используют более 500 тысяч инвесторов. Такие действия ставят под вопрос вложения на Мальту со стороны инвесторов. Мальтийские менеджеры обеспокоены, что данные меры будут выдвигаться не только со стороны платформы Praemium.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal

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