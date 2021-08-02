Дія City, деолигархизация и прожиточный минимум: новости корпоративного мира за июль

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу

Что в Украине

1. Поднялся прожиточный минимум

Июль начался с планового повышения минимальных денежных стандартов. Законом о Государственном бюджете на 2021 год установлено, что с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2379 грн, что больше на 109 грн от установленного ранее (по состоянию на 1 января 2021). Следующее плановое повышение прожиточного минимума планируется с 1 декабря.

Повышение прожиточного минимума влияет на сумму минимального ЕСВ, который выплачивается за трудоустроенных лиц, формированию налоговой социальной льготы, которая используется для квалификации административных и уголовных правонарушений.

2. "Налог на Google"

Со 2 июля вступил в силу порядок налогообложения НДС для компаний-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги лицам — резидентам Украины. О деталях этого закона мы писали ранее.

3. Дія City

Знаковым событием для IT-индустрии стало принятие закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", которым вводится правовой режим Дія City. Резидентом Дія City может стать юридическое лицо-резидент Украины, со следующими характеристиками:

- осуществляет деятельность в сфере компьютерного программирования, создания программного обеспечения, консультирования в сфере информатизации;

- размер среднемесячного вознаграждения сотрудникам или специалистам, работающим на основании гражданско-правовых договоров, составляет не менее 1200 евро;

- количество таких специалистов должно быть не менее девяти;

- квалифицированная прибыль резидента за прошлый календарный год составляет не менее 90% суммы общего дохода за прошлый период.

Вместе с тем, не могут воспользоваться льготами налогового режима компании, которые занимаются организацией и проведением азартных игр или являются поставщиком услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Срок действия режима Дія City в государстве — 25 лет. Приобретение статуса Дія City является добровольным. Особый режим налогообложения резидентов Дія City будет установлен в Налоговом кодексе отдельным законопроектом.

С одной стороны, такие изменения поднимают привлекательность Украины для иностранных инвесторов, предлагая выгодные и прозрачные условия ведения бизнеса. Вместе с тем, представители резидентного IT-бизнеса высказывают неоднозначное отношение к новому режиму.

Стоит уделить внимание законопроектам, которые продвигаются в Верховной Раде Украине.

4. Законопроект о "деолигархизации"

Законопроектом предусматривается определение понятия олигарха — лицо, которое соответствует минимум трем критериям ниже: принимает участие в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициаром монополий, подтверждённая стоимость активов лица составляет 1 миллион прожиточных минимумов.

Предусматривается ведение реестра олигархов и лиц. Таким лицам устанавливается ряд ограничений, в частности, ограничивается право на проведение взносов в поддержку политических партий, запрет на приобретение государственного и коммунального имущества. Законопроект был принят в первом чтении.

5. Изменения в Налоговый кодекс

Законопроектом №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" планируется в частности:

1. Предоставить налоговой право взымать налоговый долг за счет средств в банке такого должника, по решению самой налоговой и без обращения в суд.

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2. По решению суда руководителю юридического лица могут запретить выезжать за рубеж, если у компании есть налоговый долг, до тех пор, пока этот долг полностью не погасят.

3. Меняются условия по администрированию налога на прибыль предприятий в том, что касается списания убытков. В частности, крупным налогоплательщикам запрещают списывать убытки прошлых периодов в полном объеме. Иными словами, если предприятие в кризис понесло убытки, а в следующий год получило прибыль, ему сейчас разрешают уменьшать налог на прибыль, учитывая убытки за прошлые годы. Но законопроект разрешает делать это только на 50% понесенных убытков. Предприниматели, которые критикуют проект, уже назвали это "налогом на прибыль с убытков".

4. От ФОП требуется в любом месте продажи вести товарный учет с инвентаризациями. Эти требования не касаются ФОП, которые не зарегистрированы как плательщики НДС (кроме ФОП, которые продают сложную технику с гарантийным ремонтом, лекарства).

Законопроект был принят в первом чтении, и активно дорабатывается в профильном комитете.

В мире

Украина присоединилась к новому плану реформирования правил международного налогообложения наряду со 130 странами мира-членами OECD. В рамках плана обновляются ключевые элементы международной налоговой системы столетней давности.

Двухкомпонентный пакет (two-pillar package) направлен на то, чтобы крупные транснациональные предприятия облагались налогами там, где их продукт/услуга потребляется. Вместе с таким подходом отмечают риск возникновения споров в разрезе двойного налогообложения. Так, согласно Первому компоненту, ожидается, что права на налогообложение более чем 100 млрд долларов прибыли ежегодно будут перераспределяться между рынками юрисдикций.

В рамках Второго компонента предусматривается возможность добавления налога материнской компании к налогу компании, находящейся в низконалоговой юрисдикции. Также планируется к введению минимальный корпоративный налог (global minimum corporate income tax) со ставкой не менее 15%, будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений ежегодно. Инструмент планируют ввести в действие с 2023 года.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal, специально для Delo.ua

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