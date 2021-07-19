Минимальная зарплата в 2024 году вырастет на 1 тысячу 665 грн — Минфин

15 июля была Верховная Рада Украины утвердила бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

1 декабря 2021 года — 6,5 тысячи грн;

1 октября 2022 года — 6,7 тысячи грн;

1 января 2023 года — 7 тысяч 176 грн;

1 января 2024 года — 7 тысяч 665 грн.

Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1 тысячу 665 грн.

Ранее сообщалось, что Украине могут установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

Напомним, с 1 января в Украине минимальная зарплата увеличилась до 6 тысяч грн в месяц.

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