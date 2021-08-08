Политика 20 минут назад

В режим paperless Украина перейдет через три месяца — Шмыгаль

После перехода в режим "без бумаг" ни один госорган не сможет больше требовать бумажную справку — вся информация будет содержаться в электронных реестрах

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Украина через три месяца перейдет в так называемый режим paperless ("без бумаг"), когда ни один государственный орган не сможет требовать бумажных документов и справок, поскольку вся необходимая информация будет доступна в электронных реестрах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что после перехода в режим "без бумаг" ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

По словам главы правительства, благодаря режиму "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.

Как рассказал премьер, Министерство цифровой трансформации на данный момент активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

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Напомним, 15 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о режиме "без бумаг" (paperless). Его поддержали 238 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 6 августа.

Ранее Зеленский уверял, что Украина должна войти в режим paperless (предоставление электронных публичных услуг без вмешательства чиновников. — Delo.ua) уже 24 августа 2021 года.

Перед этим Зеленский заявлял, что цель на ближайшие годы — перевести 100% государственных услуг в онлайн, а уже на следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность голосовать в интернете.

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