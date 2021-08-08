В режим paperless Украина перейдет через три месяца — Шмыгаль

Украина через три месяца перейдет в так называемый режим paperless ("без бумаг"), когда ни один государственный орган не сможет требовать бумажных документов и справок, поскольку вся необходимая информация будет доступна в электронных реестрах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что после перехода в режим "без бумаг" ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

По словам главы правительства, благодаря режиму "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.

Как рассказал премьер, Министерство цифровой трансформации на данный момент активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

Напомним, 15 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о режиме "без бумаг" (paperless). Его поддержали 238 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 6 августа.

Ранее Зеленский уверял, что Украина должна войти в режим paperless (предоставление электронных публичных услуг без вмешательства чиновников. — Delo.ua) уже 24 августа 2021 года.

Перед этим Зеленский заявлял, что цель на ближайшие годы — перевести 100% государственных услуг в онлайн, а уже на следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность голосовать в интернете.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!