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10 минут назад

Зеленский подписал закон о запуске в Украине режима paperless

Документ определяет особенности предоставления электронных услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации Офиса президента, начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тысяч граждан Украины.

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В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг на законодательном уровне.

Закон, который подписал Зеленский, вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

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Кроме этого, документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Ранее Зеленский уверял, что Украина должна войти в режим paperless (предоставление электронных публичных услуг без вмешательства чиновников. — Delo.ua) уже 24 августа 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что цель на ближайшие годы — перевести 100% государственных услуг в онлайн, а уже на следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность голосовать в интернете.

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