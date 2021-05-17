IT и Телеком 1 час назад

Украина войдет в режим paperless уже 24 августа — Зеленский

Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг, заверил президент

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина должна войти в режим paperless уже 24 августа 2021 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Цифровизация".

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"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг", — заверил глава государства.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый рaperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Планируется и комплексная электронная публичная услуг, то есть гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

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Как сообщалось, каждый второй украинец воспользовался, по меньшей мере, одной государственной электронной услугой в течение 2020 года.

Причем среди самых популярных — получение паспортов и услуги на портале и в правительственном мобильном приложении "Дія".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что цель на ближайшие годы — перевести 100% государственных услуг в онлайн, а уже на следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность голосовать в интернете.

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