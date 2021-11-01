Политика и экономика 10 минут назад

Pandora Papers касается каждого: новости корпоративного мира за октябрь

Вскоре бизнесу необходимо будет подавать сведения о конечных бенефициарных собственниках компании, а в мире заговорили об усилении борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

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Этой осенью бизнес столкнулся с новым вызовом — в ЕГРПОУ необходимо будет подать сведения о конечных бенефициарных собственниках компании.

Позитивные изменения в этом плане произошли 10 октября, когда Парламент принял закон о переносе сроков подачи информации в Реестр на год. Таким образом, украинские компании могут подать информацию до 11 июля 2022 года.

Такая отсрочка, безусловно, позитивно сказывается на представителях украинского бизнеса.
Вместе с тем, в парламенте зарегистрирован законопроект, которым планируются изменения в части подачи информации о бенефициарных собственников, в частности, для общественных организаций, кооперативов, адвокатских объединений и юридических лиц, участниками которых выступают физические лица.

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В мире

Pandora Papers

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал массив скрытой ранее информации о богатстве мировых лидеров и миллиардеров. Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers. Рассекреченные документы содержат данные о 35 текущих и прошлых мировых лидерах, более 330 политических лидерах из 91 страны. Напомним, что первое в истории расследование в 2016 году, Panama Papers, было рассекречиванием данных только одного сервис провайдера. Pandora Papers берет информацию из широкого круга источников.

Все проведенные в истории расследования Международного консорциума журналистов не оставались незамеченными и являлись триггером для дальнейших нововведений и изменений, или инструментом давления.

Pandora Papers, помимо рассекречивания данных, обратил внимание большой политики к необходимости принятия мер, усиливающих борьбу с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов.

И результаты не заставили себя долго ждать.

21 октября 2021 года Европейский Парламент принял резолюцию, положения которой должны будут учитываться в будущем при принятии нормативно правовых актов. Основные положения резолюции ниже.

• Парламент обеспокоен тем, что на сегодняшний день часть стран не смогли создать публичные реестры бенефициарных собственников. А большинство стран ЕС ввели ограничения к информации, такие как платный доступ или необходимость специальной регистрации. Видится необходимость решить проблему нехватки достаточных и точных данных в национальных реестрах, которые можно было бы использовать для идентификации конечных бенефициарных собственников.
• Приветствуется тот факт, что Европейская комиссия ввела обязательство для юридических лиц, нерезидентов ЕС, регистрировать своего бенефициарного владельца в реестрах бенефициарного владения ЕС в следующих случаях: наличие деловых отношений с юридическим лицом из ЕС, приобретение недвижимости в ЕС.
• Было отмечено предложение Европейской комиссии обратиться к государствам-членам с просьбой предоставить компетентным органам доступ к существующим реестрам недвижимости, чтобы обеспечить своевременную идентификацию любого физического или юридического лица, владеющего недвижимостью.
• Было поддержано предложение Комиссии ввести в масштабах ЕС централизованный автоматизированный механизм, содержащий информацию о платежах и банковских счетах, через единую точку доступа, чтобы облегчить более быстрый доступ правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки на различных этапах расследования к финансовой информации.
• Парламент осуждает тот факт, что некоторые штаты США, в частности Южная Дакота, Аляска, Вайоминг, Делавэр и Невада, стали центрами финансовой и корпоративной тайны, о чем свидетельствуют документы Pandora Papers, в дополнение к известным налоговым убежищам, которые были раскрыты ранее.
• Парламент призывает федеральное правительство и правительства штатов в США принять дальнейшие меры для обеспечения большей корпоративной прозрачности и присоединиться к CRS, тем самым полностью обмениваясь информацией с другими странами.

Таким образом стоит ожидать внедрения изменений в законодательство членов ЕС в ближайшее время.

Ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal, Дарья Ляшенко

Источник фото: Depositphotos

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