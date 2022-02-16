Covid-19: в Украине за сутки обнаружили более 30 тысяч инфицированных

За последние сутки, по состоянию на утро 16 февраля, в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 2 872, медработников — 992).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 640 человек, выздоровели от этой болезни 27 684 человека, зарегистрировано 310 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 603 930 человек, выздоровели от этого заболевания 3 839 314 пациентов и 103 565 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 65 805 человек. Одну дозу получили 18 247 человек, полностью иммунизированы 29 307 пациентов.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 542 украинца, бустерную — 17 709.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили одну дозу 15 613 183 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 15 014 883 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 24 747 украинцев, бустерную — 599 058. В общей сложности проведена 31 251 871 прививка.

Напомним, в Минздраве ожидают, что заболеваемость Covid-19 в Украине вырастет до 60 тысяч заболевших в сутки, а затем стабилизируется.

В то же время продолжается укрепление медицинской сферы для противостояния пандемии коронавируса. В частности, в Украине планируют за год увеличить количество постоянно действующих кислородных станций почти в 8 раз. Оборудование для автономной генерации кислорода уже устанавливается в регионах, в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией.